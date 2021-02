François MAHEU

Expert en management des relations sociales et santé au travail



Directeur pendant 10 ans d’instituts de formation spécialisés dans le management et les relations sociales, je propose une offre à la fois réflexive et pragmatique, en prise directe avec l’actualité et les interrogations des organisations.

Le pilotage de programmes sur la santé et les conditions de travail m’a conduit vers l’expertise et la prévention des risques psychosociaux dans les organisations.



Ma pratique m’amène aujourd’hui à interroger et à intervenir sur la dynamique sociale propre à chaque organisation.



Mes compétences :

Psychologie sociale

Conseil

Psychologie du travail

Sociologie des organisations

Enseignement

Management

Coaching

Formation

Santé au travail

IPRP

Évaluation des risques professionnels

Risques psychosociaux

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de