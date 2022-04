Francois PERRIN

DOMAINES DE COMPETENCE



Assurance Qualité / Contrôle Qualité - Oil & Gas



Plus de 35ans d’expérience dans le domaine de la Qualité :

. Mise en place du Système de Management de la Qualité

. Mise en place des procédures réglementaires

. Realisation des audits internes et externes

. Suivi de la Documentation

. Preparation de la Documentation Finale

. Suivi des Contracteurs

Bonne connaissance des codes et standards internationaux : API – ASME – EN …

Bonne connaissance des spécifications des compagnies pétrolières : CHEVRON – ENI - SHELL - TOTAL



Mes compétences :

Qualité