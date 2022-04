Rigoureux, à l'écoute et toujours prêt à relever des défis. Mon métier est une passion et les projets se multiplient. Je souhaite faire évoluer et avancer les entreprises dans lesquelles je travail.

La gestion d'équipe, piloter les projets, s'engager .. sont des termes important dans ma vie.



Je suis toujours ouvert à des propositions, des idées



Mes compétences :

Gestion de personnel

Pédagogie

Recrutement

NTIC

Formation