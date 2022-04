Francois PINZELLI

Http://www.linkedin.com/profile/view?id=5837152&trk=tab_pro



12 ans Conseil en Management (Transformation). Senior Manager Finance & Enterprise Performance

Suit actuellement TRIUM Global Executive MBA (Sept. 2011- Mars 2013) sponsorisé par Accenture.



Accompagne et dirige des grands projets de transformation depuis la recommandation stratégique jusqu'à la mise en oeuvre auprès des Dirigeants (DG, DAF, Ministres ) sur l'Excellence opérationnelle Finance (dont Externalisation) et la Gestion de la Performance.



Dédié Secteur Public (Social, Santé et Poste), François bénéficie également d'expériences significatives dans différentes industries (automobile, communication -médias, ressources, défense).



Avant de devenir consultant, François a travaillé en qualité de contrôleur financier au sein du Groupe Bolloré à Houston, Texas et en qualité de chef de produit marketing en charge du lancement du C1 pour BMW (Paris et Munich).

Il a une expérience significative à l'international (MBA en cours, expériences professionnelles au Japon, sur l'île Maurice, aux Etats-Unis et en Europe).