Francois PIQUARD

Mes principales compétences:



* Gestion de Centre de Profit (15 M) et de Centre de Coûts

* Supply Chain Internationale

* 15 ans de Management d’équipe, jusqu'a 100 personnes, multi sites et international

* Fusion d’entreprise avec intégration d’équipes

* Professionnel confirmé dans le domaine des Services et Process en B to B



Mes compétences :

Distribution

Healthcare

Maintenance

Management

SAV

service Maintenance

Supply chain

Supply Chain Management

ventes