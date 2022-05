J'ai 33 ans et suis de nationalité Franco-Américaine. Ingénieur Biomédical de formation, j'ai 8 ans d'expériences professionelles dans la gestion de projet, les démonstrations de produits, les ventes, les achats et le management. Je suis bilingue en Français et en Anglais avec des notions d'Allemand.



Mes compétences :

Achats

Achats projet

Biomédical

Commercial