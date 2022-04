François POLIGNÉ

J’exerce dans le courtage et conseil en assurances depuis plus de 6 ans et suis spécialisé en protection sociale complémentaire (santé, prévoyance et retraite d’entreprises). Diplômé en France et aux Etats-Unis, j’ai axé mes études supérieures dans le domaine du management d'entreprise.



Expertises : avantages sociaux en entreprise, stratégie et gestion opérationnelle d’entreprise, conduite de projet



Mes compétences :

Gestion de projet

Épargne retraite

Communication interculturelle

Management

Avantages sociaux

Assurance Santé

Prévoyance