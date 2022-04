François POMMIER

J'ai débuté ma carrière dans l'informatique en tant qu'analyste-programmeur en Cobol en octobre 1998 après ma formation reçue à Nantes en 97-98 dispensée par IRIS (programmation en Cobol, C, administration de système unix entre autres).J'ai quitté mon entreprise au bout de 6 mois pour m'orienter vers la programmation sur SAP R/3,ce qui était plus porteur que la programmation en cobol où je risquais de m'encroûter : depuis avril 1999, j'ai appris les bases de la programmation en abap IV et ai eu l'occasion de connaître de nombreux clients pour des missions allant de 3 jours à 2 ans où mes capacités d'adaptation, de réactivité et de rigueur ont été reconnues.

Liste non exhaustive des clients chez qui je suis intervenu :

-ACI(Renault)

-Alcatel

-Arval

-Canal+

-Carrefour

-Clariant

-Cogema

-Crédipar (PSA)

-Eco-emballage

-Eurovia (Vinci)

-Glaxo SmithKline

-International Paper

-Mr Bricolage

-Orangina Schweppes

-Protac

-Schneider electric

-SDDC (galeries Lafayette)

-Sofedit ThyssenKrupp



Mes compétences :

Sap