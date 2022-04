François POTIEZ

Directeur de Projets en SSII, j'ai pu suivre et mettre en place plusieurs projets nationaux en respectant le triangle : Qualité-Coût-Délai , répondre aux appels d'offres, suivre de A à Z les projets jusqu'au delivry, gérer les tableaux de bord et indicateurs, faire mettre en place des bases décisionelles sous Oracle/BO.



Mes 30 ans d'expérience en AMOA, Consultant, Chef de projets MOE TMA TRA dans différents domaines d'activités m'orientent vers la qualification et la validation des systèmes d'information.



Depuis 2010, Diplômé Responsable de Gestion par l'ESSEC/Paristech master spécialisé "Management des Systèmes d'Information". J'ai également suivi les certifications CMMI V1.2, ISTQB/CFTL et ITIL V3 me permettant d'avoir une bonne approche sur l'amélioration des processus de développement, test et mise en production.



A ce stade, mes acquis me permettent de vous offrir mes services par :

- Expertises en réponses à vos problématiques ;

- Audit de vos Systèmes d'information ;

- Planification, Management, Organisation au changmt



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.