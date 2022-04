François POURSAIN

- Consultant Senior pour le compte du cabinet CONTOURS, société d'études de marché et de conseil :



CONDUITE D’ETUDE ET CONSEIL :

Benchmark Baromètre Domaines Skiables (30 stations - 90 000 clients interrogés), résidences de tourisme (4 resorts - 10 000 clients interrogés), étude de consommation & de fréquentation, évaluation de retombées économiques pour le compte de départements et de régions.



COMMERCIAL :

Rédaction de propositions (méthode, budget, planning), réponses à appels d’offres, fidélisation des clients, prospection commerciale.



FORMATION ET RÉDACTION DE NOTES MÉTHODOLOGIQUES :

Enquêtes sur site, en ligne, tables rondes, entretiens individuels.



ENCADREMENT :

Equipe de 4 à 6 consultants.



Mes compétences :

Conseil

Consultant

Sondage

Marketing stratégique