François PROT

Issu d'une formation d'ingénieur généraliste dispensée à l'EIGSI de La Rochelle, j'ai tout d'abord effectué mon stage de fin d'année chez un équipementier automobile Allemand (BENTELER).

J'ai par la suite été embauché en tant que prestataire de service chez ASSYSTEM pour le compte de RENAULT. J'ai tenu les fonctions suivantes:

-architecte compartiment moteur en France en début de projet, puis en usine en Slovénie pour le suivi de fabrication véhicule

-chef de groupe en Roumanie ou j'ai créer le bureau d'étude architecture véhicule et suivi le démarrage de nouvelles affaires

-géomètre d'habillage intérieur, où j'étais en charge de répertorier tous les critères dimensionnants des composants.



Une fois ma dernière mission achevée, j'ai eu l'opportunité de tenir le poste CPCO (Chargé de Projet COmposant) chez BERTRANDT pour le compte de PSA. J'ai eu en charge le développement de 10 pièces moteurs en relation direct avec le bureau d'études BETRANDT, les fournisseurs, et les services internes PSA.

Au cours de cette mission, j'ai choisi de réorienter ma carrière dans une autre branche: le pétrole.



J'ai occupé pour le compte de Technip France et Norvège le poste d'ingénieur installation à la Défense et à Oslo. J'ai eu l'opportunité d'installer des équipements subsea à bord du Fugro Saltire et du Normand Pioneer en mer du Nord.

Par la suite, j'ai réintégré Technip France en tant qu'ingénieur package représentant client chez le fournisseurs en Angola, pour le suivi de fabrication de structure subsea.



Aujourd'hui, j'ai intégré la Société SAIPEM ou je suis de nouveau ingénieur installation en shallow water.



Mes compétences :

Architecture

Automobile

Etudes mécaniques

Flexible

installation

International

Offshore

pipeline

Subsea

Technique

Technique automobile