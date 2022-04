François RECORBET

Entrepreneur drivé par l'innovation, muni d'une forte expérience en business development et en management de start-ups dans les logiciels, l'e-Santé, les objets connectés et le SaaS, je suis engagé à améliorer la santé par les technologies, en particulier le Quantified Self et l'Internet des objets. Très créatif, je suis toujours à la recherche de nouvelles solutions et épanoui par le travail collaboratif.



En tant que CEO et co-fondateur de Nutrilog, logiciels de nutrition pour professionnels, j'ai développé l'activité pour faire de Nutrilog un leader des applications de nutrition en Europe et un acteur mondialement reconnu. Au-delà des professionnels de nutrition et du sport, Nutrilog compte des clients prestigieux comme Sodexo, Nestlé Research Center, l'Institut Pasteur de Lille, Pfizer, Sanofi-Aventis et des centres de recherches nationaux comme l'INSERM, l'INRA et l'Université du Nouveau Brunswick (Canada).



Tout au long de ma carrière, j'ai créé et été impliqué dans plusieurs start-ups, mettant en place de nombreux partenariats stratégiques avec clients et fournisseurs en OEM, des centres de recherche et des leaders d'opinion, négociant plus de un million d'euros de financements auprès d'acteurs économiques privés et publics, et dirigeant des projets de levée de fonds de plusieurs millions d'euros.



J'ai toujours été motivé par l'innovation et l'ai amenée dans toutes les entreprises avec lesquelles j'ai été impliqué au niveau des produits, des processus et des modèles économiques.



Aujourd'hui, je fais un nouveau pas vers la communauté pour l'aider à améliorer sa santé en accompagnant un projet qui doit permettre aux fumeurs de retrouver leur santé en supprimant leur addiction au tabac et à la nicotine grâce à un objet connecté innovant.



Vous pouvez me suivre et me contacter à :



LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/francoisrecorbet/

Blog : frparis03.blogspot.com

Twitter : @frparis

Facebook : InnovationDrivenEntrepreneur

Pinterest : frparis03

Skype : frparis

e-mail : frparis03@gmail.com

Tél. : +33 678 968 337



Mes compétences :

Startups

International business development

Business development

Management

Marketing

Account Management

Quantified Self

Innovation Driver

Solution Selling

Leadership

Team Building

Partnerships