François-Régis NEPOTE VESINO

Couteau suisse du Textile !



Vous êtes à la recherche d’un profil textile polyvalent avec :

¤ plus de neuf années d’expérience, des connaissances techniques aussi bien dans les secteurs du sport, du médical ou même du moulinage

¤ des compétences aussi bien techniques que managériales et bureautiques

¤ un profil d’entrepreneur qui a osé et qui veut maintenant s’investir à 100% auprès d’une entreprise pour qu’elle atteigne ses objectifs



Alors n’hésitez pas, contactez moi !



Mes compétences :

Illustrator (notions)

Conception textile

Cotations

Management d'équipe (4 pers.)

Gestion de projet

Graphismes (sublimation, screen print)

Pack Office

Microsoft Project

Médical

Sport

Moulinage

Confection textile

Veille / Innovation

Recrutement

HSE

Numérisation des savoir-faire

Négociation

Formation