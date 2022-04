François REQUIN

Professionnel expérimenté de la gestion en milieu industriel, j'ai développé de fortes compétences managériales au sein d'entreprises internationales de renom. Acteur du changement dans plusieurs sociétés, j'apprécie particulièrement la dynamique des phases de transition.



Exemples de missions réalisées :

• Site industriel, dispositifs médicaux : mise en œuvre du reporting vers le Groupe ,

• Site industriel, dispositifs médicaux : co-pilotage des activités de restructuration et de désengagement jusqu’à la fermeture définitive du site,

• Siège international, dispositifs médicaux implantables : Paramétrage, mise en œuvre et formation dans le cadre du lancement d’un nouvel ERP,

• Siège international, dispositifs médicaux implantables : Suite à une acquisition, transfert du reporting et de la consolidation financière, restructuration organisation Finance des filiales européennes.

• Siège international, dispositifs médicaux implantables : Mise en place et suivi des normes Sarbanes-Oxley de contrôle interne.

• Siège international, dispositifs médicaux implantables : Externalisation de la fonction logistique





Mes compétences :

Audit

Taxation

Sarbanes-Oxley

US GAAP

Paie

Costing

Gestion financière et comptable

Microsoft Office

Gestion de projet

Reporting financier