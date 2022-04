Francois RICHAUME

Président Fondateur du groupe NTP (Network Technologies Participations) International:



NTP International est un groupe diversifié orienté vers les nouvelles technologies:

Télécommunications (FTTH, mobile), SIG, Editeur de Cartographie, Navigation, Services Mobile à valeur ajoutée, Plateformes SOA "Service Orientated Architecture" pour les applications de localisation d'identification certaine et transactionnelles, Énergies Renouvelables, Environnement, Eau



Le groupe NTPI est présent en France, Luxembourg, Pologne, Espagne, Maghreb, Afrique de l'Ouest et Centrale, Asie et Pacifique



Sociétés du groupe NTPI (non exhaustif):

- NGI International : Conseil, Ingénierie et clé en main des métiers des Télécommunications, Systèmes d'Information Géographiques et solutions IT métiers (télécommunications, eau, énergie)

- IMCO : Audit, Installation, Raccordement et Mesures pour réseaux de télécommunications optiques, WiFi et WiMax

- Aptera Contracting : Construction bureaux, bâtiments industriels et sites techniques télécom

- Weenee International : éditeur de cartographie navigable et métiers, solutions de navigation, de gestion de flotte, de régulation et de web mapping

- Iaxeed ecOSystems : plateforme SOA (Service Orientated Architecture)IAXEED avec MCD flexible et solutions incluant les aspects d'identification certaine, de topologie et transactionnels

- Onlymee international : solutions brevetées d'identification certaine pour les transactions et les accès, physiques et électroniques

- Aquiveo : Solutions de web mapping, de visites virtuelles 3D et espace d'achat virtuel en réalité augmentée

- NGI 3E International : Conseil,Ingénierie et clé en main des métiers Énergies renouvelables, Eau et Environnement

- Jet Energies : Ingénierie et Installateur Énergies renouvelables, sourcing de produits technologiques et de construction (HK, Chine, Taïwan)

- Green Box : Vente et mise en œuvre de solutions d'énergies renouvelables



Pour plus d'informations voir les sites



www.ntp-international.com

www.ngi-international.com

www.ngi-maghreb.com

www.aptera-contracting.com

www.weenee-international.com

www.weenee-fleet.com

www.aquiveo.fr

www.ngi3e.com

www.jet-nrj.com

www.greenbox-international.com



Mes compétences :

Afrique

AMO

Asie

Asie Pacifique

Banking

Cartographie

Conseil

Construction

Énergies renouvelables

Environnement

Ftth

Gestion de flotte

Ingénierie

LBS

M2M

Navigation

SIG

SOA

Solaire

Télécommunications