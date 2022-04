François-Rodolphe DE BOUSSIERS

Ma double compétence (ingénieur et commerce international) renforcée par des stages longs, souvent dans un environnement international, m'a permis de construire mon parcours professionnel.

Après un peu plus de 2 ans passés chez Matra Automobile Engineering en tant qu'ingénieur commercial, je suis parti un an en Thaïlande pour développer les partenariats nécessaires à la pérennité de projets d’une ONG locale. Ce dernier challenge m’a permis de redonner un aspect international à mon profil.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste me permettant de mettre à profit les compétences acquises au cours de ces expériences. Définitivement tourné vers l’international, je souhaite avant tout relever des challenges dans un environnement multiculturel dans lequel ma ténacité, ma capacité d’analyse et d’adaptation seront mes armes au quotidien. Ma connaissance des langues (anglais et allemand) seront des outils indispensables pour travailler dans ce contexte.



Afin de discuter de challenges que vous souhaiteriez que nous relevions ensemble, n’hésitez pas à me contacter.



