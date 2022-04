François SAGE

Executive MBA, PMP, Ingénieur HES en informatique

Conduite, gestion d’équipe et de projets Responsable de comptes clients



Je suis chef d’équipe et de projet depuis plusieurs années dans le développement de logiciel. J’ai complété ma formation d’ingénieur par des études de management avec un Executive MBA.

Structuré, ma crédibilité et mon expertise me permettent de diriger mon équipe, avec intégrité, éthique et respect. Je suis garant de la qualité par mon engagement. Mon style, c’est le management par l’exemple.



Mes compétences :

PMP

Professional Scrum Master

ITIL v3 Foundation