Bonjour,



françois SANCHEZ, 43 ans





mes domaines de compétence :



Radiofréquences – hyperfréquences :



• Mesures RF en bande X, C, Ku, Ka, etc. : gain de chaîne émission / réception, bruit de phase, densité de bruit, mesure de PIRE, intermodulation, PIM’s (bande X), gain d’antenne, diagrammes d’antenne, facteur de mérite (G/T), mesures de pertes, gain et TOS…

• Intégration et validation de sous systèmes RF complets sur station sol.

• Rédaction de plans de tests et procédures associées pour la validation des sous systèmes RF ainsi que les rapports d’essais correspondants.



Asservissements d’antennes :



• Intégration et mise en service des équipements de poursuite.

• Réglages des chaînes de poursuite, configuration de récepteur de poursuite / balise, configuration d’ACU (Antenna Control Unit), contre couple motorisation, gain PID, sécurité d’antenne.

• Validation des performances de poursuite de l’antenne (erreur court / moyen terme, précision de poursuite)

• Rédaction de procédures de test et rapports d’essais associés.



Management :



• chef d equipe sur les chantiers

• Support au responsable activité (enchainement des tâches, élaboration planning).

• Gestion de projet



Mes compétences :

Antennes et propagation

Management

Hyperfréquences

Informatique

Asservissement d'antennes

RF