François SARRE

Chargé d'études documentaires techniques, "Gestion, analyse, conseil, rédaction, de l’information technique".



J'ai 15 ans d'expériences dans la Marine Nationale au sein de l'aéronautique navale ( dont 8 ans en tant que technicien en mécanique aéronautique et 7 ans dans la documentation), et un total de 18 ans d'expériences dans la documentation technique.



Ma fonction au sein de NMJ Services Groupe LGM, me permet de mettre à profit l'ensemble " connaissances et expériences" en ingénierie documentaire.







Mes compétences :

Rédaction technique

Gestion de projet

Contrôle interne

Contrôle qualité

Management