Francois SEGUINEAU

Elisez vos représentants à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 25 novembre au 8 décembre.



VOTEZ UNIRE :Array

*****************************





Je suis candidat sur la liste de l' UNIREArray, pour les élections à la CCIP.



Ma présentation en vidéo : http://vimeo.com/16505269



****



Chief Operational Officer TOSHIBA New Lithting Division Europe

President CEBEA SAS

Vice President du Syndicat des Fabricants de Materiels informatiques et Bureautiques (SFIB)

Administrateur de la Fondation HEC

President du Comite Recherche de la Fondation HEC

Membre du Comite de l'Association HEC



Mes compétences :

COMMERCE

ECLAIRAGE

Education

LED

Maintien à domicile

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Smart

Smart Grid