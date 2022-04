François SOGNE

J'ai rejoint InStat en Août 2019 afin d'y assurer le rôle de Business Manager pour l'Europe de l'Ouest (FRANCE, LUXEMBOURG, ALLEMAGNE, SUISSE, AUTRICHE). Je suis quotidiennement en contact avec les clubs de Football et de Basketball professionnels mais aussi les Agents, Fédérations et Sélections Nationales.



Je suis double-diplomé Franco-Allemand en Management Européen de l'Université de Tübingen et de l'EM Strasbourg Business School (Promotion en 2018).



N’hésitez pas à m’envoyer un mail : francois.sogne@gmail.com ou téléphonez moi au 06 25 03 11 76



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint