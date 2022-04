François VALETTE

En recherche d'un poste de Directeur Administratif et Financier dans la région de La Rochelle



Double expérience



- Directeur Administratif et Financier

* Banque pour l'Industrie Française (Groupe GAN)

* Banque Finama (Groupe GROUPAMA)



- Audit

* Grant Thornton

* Arthur Young

* Frinault Fiduciaire

* Calan, Ramolino et Associés



Compétences :



- Management:

* Membre du comité de direction

* Expérience de DRH

* Gestion d’équipes

* Sens de la négociation

* Pilotage et gestion de projets



- Stratégie

* Garantir le système d'information

* Optimiser les process

* Gérer le reporting



- Techniques

* Comptabilité/finances

* Juridique (droit fiscal, des sociétés, du travail

* Contrôle de gestion

* Audit et contrôle interne

* Système d'information



Mes compétences :

Management d'équipe

Audit Financier et comptable

Consolidation Comptes consolides

IFRS

Management de projet