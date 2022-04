Styliste diplômé de l'école DUPERRE à Paris.

J'ai été pendant plus de 10 ans en charge du merchandising, de la création et de la gestion de budget de concepts vitrines, stylisme photo et plan de collection à Paris, Milan, Anvers et Istanbul.



Mes compétences :

Luxe

Création

Couture

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Photographie

Scénographie

Stylisme

Merchandising

Mode