- 13 ans d'expérience.

- Très bonne expérience en Intégration Technique en environnement de production, doté d’une très bonne base d’ingénierie Système UNIX et LINUX.

- Possède des bonnes notions de chef de projet ce qui m’a permis de perfectionner mes méthodes d’organisation et de méthodologie.

- Doté d'un excellent relationnel, une grande autonomie et de bonnes facultés d'adaptation.





Mes compétences :

Chargé d'affaire

Chef de projet

MOA

POA