Frédéric CHEVEREAU

29 ans dexpérience dans l'industrie du diagnostic in vitro : Conception - développement - industrialisation - fabrication - contrôle qualité - qualité



Après avoir occuper des postes en R&D et en production je suis aujourd'hui en charge du service industrialisation dont les missions principales sont :



* le transfert des produit de R&D en production : réalisation des lots prototypes, validation des performances analytiques et cliniques

Optimisation des procédés de fabrication, qualification d'équipement de production (QI-QO-QP)

* la résolution des problèmes de production,

* la purification d'anticorps par chromatographie d'affinité sur un système Akta pure.

* l'amélioration produits / process et le développement de nouveaux produit



Mes derniers travaux portaient sur le développement :

* d'un tests sérologiques pour le diagnostic de la Covid 19 en ELISA,

* d'une gamme de contrôle qualité interne pour Orgentec (gamme Alegria® Check)

* d'un test de dosage des chaines libres légères Kapa / Lambda (partenariat Sebia®)

* la production de contrôles multiparamétriques (gamme Immunotrol Theradiag) et de qualité externe (EEQ en partenariat avec le CTCB)



En assurance qualité j'ai activement participer à la mise en oeuvre et suivi d'un système qualité répondant aux normes ISO 9001/13485 et exigences de lIVDR (EU 2017/746) de par :

* la rédaction de la documentation (procédures, instructions), amélioration continue, actions correctives et préventives.

* la préparations des dossiers techniques (plan qualité, revue conception, clôtures de phase, synthèses des performances)

* mon rôle d'auditeur qualité (interne / externe) ISO - MDSAP.



Mes compétences : Diagnostic in vitro,Industrialisation, gestion de projet, assurance qualité

Techniques :ELISA, Chromatographie, cytométrie de flux, immuno-fluorescence