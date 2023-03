Frédéric DE ROTON

Domaines d'excellence et de forte expertise :



* Management d’équipes



* Finance

- Organisation et structuration d'une direction financière

- simulations financières, scénarisation, gestion actif/passif (ALM)

- Fusions & acquisitions - valorisations

- élaboration budgétaire, business plan

- Contrôle de gestion, Analyse de coûts, Reporting orienté Top Management

- Comptabilité Générale et Analytique

- Audit comptable et de Process, optimisation de processus Front-to-back



* Systèmes d’Information

- Programmation (VB, SQL), création de solutions bureautique

- Gestion de projets finance

- Organisation, optimisation de processus (lean six sigma green belt)

- Expérience en installation d’ERP (SAP …)



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance

Comptabilité

Management