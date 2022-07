Frederic DOIDI

Frédéric DOIDI,



41 ans et je suis père de deux enfants,

Vie maritale dans la Vienne,



Mon parcours professionnel est gratifié de deux expériences significatives depuis 17 ans,



La première s'est forgée en tant qu'Attaché-Technico-Commercial dans le domaine du BTP auprès d'une clientèle de particuliers puis de professionnels au sein de Négoces de Matériaux de Construction.





La deuxième expérience et toujours en cours, réside dans le Management depuis 2005.



Ces activités m'ont permis de développer des compétences complémentaires dans la Gestion d'activité et de la performance économique associée,

dans le Management et l'accompagnement des personnes dans leur montée en compétences... (160 personnes aujourd'hui),

et enfin dans la Gestion de la Relation Client au travers notamment de la qualité de service.



J'ai comme 99,99% des gens des qualités et des défauts...



Je suis prêt à les exposer ainsi que ma vision tant du commerce et du Management de demain.



A bientôt,



Frédéric



Mes compétences :

Qualité

Manager

Relation client

Commerce

Commercial

Management

Service

Managment