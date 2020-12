Frédéric LAPIERRE

Mon expertise des activités commerciales et de la relation clients, que je pratique depuis plus de 20 ans, me permet dêtre un véritable moteur pour mes équipes. Ma capacité à comprendre rapidement les freins rencontrés, en proposant des solutions qui renforcent leur efficacité, favorisent la mobilisation et la performance collective.

Mon Management de proximité, basé sur léchange et le partage, me permet de fédérer une émulation positive, qui favorise la montée en compétences et léthique entreprise. Cette adhésion donne du sens à mon Management et favorise la projection dans lentreprise, pour les aider à accéder à dautres postes.

Ma faculté dadaptation, couplée à un métier qui me donne toujours autant de plaisir, sera un atout et une réelle plus-value, pour la structure qui saura me faire confiance.