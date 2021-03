Frédéric PAYEN

Mon parcours professionnel ma permis de former différentes équipes afin de les rendre rapidement opérationnels dans des secteurs très différents, toujours positionnés comme leader incontestés sur léchelle nationale comme internationale.



Réorganiser, optimiser, former ont été des expériences passionnantes que jai pu maitriser par mes connaissance de lentreprise en qualité dauditeur ISO 9001 mais également par mes acquis juridiques, administratifs, comptables et ma sensibilité commerciale.

Mon goût prononcé de lopérationnel et de la gestion des priorités me permet de mener à bien de nombreux dossiers sensibles en alliant rigueur, diplomatie et résultats tout en amenant mes équipes au succès.



Mes compétences :

credit management

informatique

Communication

Droit commercial