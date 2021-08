Frédéric TALMON

Avocat spécialisé en droit des affaires et en droit immobilier, titulaire du certificat de spécialiste en droit immobilier, j'ai une expertise de plus de 20 ans dans les domaines du droit des sociétés, des contrats civils et commerciaux, des baux commerciaux, du droit de la construction et de la copropriété. J'ai aussi une expertise dans la réparation du préjudice corporel, notamment pour les cérébro-lésés.



Je travaille pour des institutionnels, mais aussi pour des clients indépendants (sociétés et particuliers).



Je suis assisté de trois collaborateurs spécialisés dans leurs domaines d'intervention et suis tous les dossiers du cabinet.



J'ai un cabinet principal à Paris (16, avenue Pierre 1er de Serbie à 75 116 Paris) et un bureau secondaire à Rennes (15, rue du Puits Mauger à 35 000 Rennes).





Mes compétences :

Immobilier

Baux commerciaux

Construction

Droit

Réparation du préjudice corporel