Frédérique CELESTE

Passionnée par l'image, la communication visuelle, l'attraction d'un visuel bien ciblé. L'objectif de susciter une envie, une émotion par l'image, de communiquer et apporter un service, à travers les dernières technologies digitales adaptées aux besoins.

Dans une démarche intéractive, je mets au service mon expérience professionnelle et mes capacités en utilisant toutes les techniques du web appliquées avec rigueur et méthode.

En collaboration au quotidien avec l'équipe de développement, l'équipe marketing et l'équipe éditoriale, je suis garante de l'intégration de sites web proposant de l'information et des services de proximité. Je veille quotidiennement à la compatibilité, aux normes W3C, au référencement, à l'optimisation ergonomique, et aux nouvelles technos multi-devices.



Mes compétences :

JQuery

CSS 3

HTML 5

PHP

Responsive Design

SVN

Google analytics

Adobe Photoshop

Git

Drupal

Adobe Illustrator

SEO

Accessibilité du Web

Mobilité

Sass

Knacss

Bootstrap