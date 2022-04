Frederique DARLAVOIX *

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE CLIENTS



Prospecter de nouveaux clients et développer le fichier existant

Etudier et définir les besoins de l’assuré

Visiter un risque et établir un rapport de visite

Consulter les différentes Compagnies d’Assurances afin d’obtenir l’offre la plus adaptée

Négocier les conditions du contrat (garanties et prix) auprès des inspecteurs ou/et des Compagnies d’assurances

Participer à la conception et à l’amélioration des offres de services

Accompagner l’assuré lors de la survenance d’un sinistre

Jouer un rôle d’interface entre l’assuré et la Compagnie après un sinistre

Coordonner la phase d’indemnisation/règlement (montage et suivi du dossier)

Représenter et accompagner l’assuré lors des missions d’expertises

Exercer un rôle de conseil auprès du client en l’aidant à définir précisément ses besoins

Suivre l’évolution des contrats et suggérer certains ajustements en fonction de nouveaux éléments

Analyse des risques et identifications des sinistres répétitifs

Mise en place de plan de prévention



Mes compétences :

Conseil

Assurance

Gestion des risques

Audit

Management