Frédérique DE DINECHIN

J'ai commencé à travailler en Avril 2002 à la Snecma - site de Vernon - sur le programme ESC-B Vinci Ariane 5 plus.

Puis après l'échec en vol de Décembre 2002 (V157), j'ai rejoins les équipes du vulcain 2 pour assurer le retour en vol sur les aspects systèmes de pressurisation des réservoirs de l'étage principal cryogénique (EPC).

En 2004 j'ai participé à la SSP de l'ISU à Adelaide.

Entre mi 2004 et début 2007, j'étais dans le département production étage de l'EPC. J'ai participé à la réalisation de 10 vols Ariane 5.

Entre 2007 et 2012, j'ai travaillé sur le projet Exomars qui consiste à envoyer une sonde d'exploration sur Mars, une première en Europe. Je me suis occupée des études de trade-off sur le système propulsif qui permettra de décélérer la sonde avant "l’atterrissage".

Entre 2012 et 2017, j'ai travaillé en Allemagne à Munich. J'étais au centre de contrôle des satellites de Galileo (le GPS européen). Je réalisais des opérations de maintien à poste et de contrôle du système de puissance et du contrôle thermique.

Depuis début 2018, j'ai rejoins Airbus Defence and Space à Toulouse. Je suis responsable de la conception et du développement de systèmes de propulsion satellite.



Mes compétences :

Propulsion

satellite operations

technical coordination

space projects