Frédérique DEBEC

Directrice de l'Organisation et des Systèmes d'Information, directrice du programme de transformation en banque puis directrice des opérations, de 2014 à 2018, je me consacre désormais à l’accompagnement des entreprises pour faciliter l’organisation des projets et intégrer les nouveaux défis stratégiques



Mes compétences :

Accompagnement au Changement

Pilotage de Projets

Déploiement d'application

PMO

Reporting

Esprit de synthèse et d'observation

Marketing multicanal

Création littéraire

Signature électronique à distance

Process de Vente A Distance

Produits d'épargne

Coordination d'équipe pluridisciplinaire

Management opérationnel

Stratégie

Aide à la décision

Recrutement informatique

Gestion de projet

Signature électronique

Formation professionnelle