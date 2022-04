Frédérique DECROIX

Après 7 années consacrées au sourcing et à la commercialisation d’équipements hospitaliers en Afrique Australe, j’ai réalisé un parcours opérationnel achats d’une quinzaine d'années dans les secteurs des services et de l'industrie avant d’évoluer vers le conseil en achats.

Mes différentes expériences opérationnelles ont été particulièrement formatrices sur les aspects process (mise en place d'un service achats, centralisation et massification), gestion de projet (étude d'opportunité de mutualisation achats, création d'une centrale d'achats avec un concurrent, négociation d'accords centraux) et gestion du changement (modification des prérogatives de chacun, nouveaux modes de collaboration, vente interne du projet global, gestion de l’humain).



Concernant l’activité conseil, j’ai eu la chance d’intervenir au sein de secteurs variés tels que les services, la distribution, les laboratoires pharmaceutiques, l’industrie et d’avoir à mener des missions toutes aussi variées : définition de besoin et rédaction de cahier des charges, optimisation achat, audit organisationnel et fonctionnel, adaptation des stratégies achat, rédaction de processus, développement des expertises en place, définition de fiche de poste et recherche de profils correspondants.



Je souhaite maintenant aborder une nouvelle étape professionnelle en intégrant une structure dont la dimension me permettrait de m’inscrire dans le temps.



Mes compétences :

Achats

Achats hors production

acheteur

Autonomie

Curiosité

Curiosité d'esprit

Dynamisme

Négociation

Organisation

Orientation

Production

Qualités relationnelles

Responsable achats

Rigueur

Supply chain

Sourcing

Management