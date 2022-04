Frédérique DIZIER

Je suis psychologue du travail et je propose des consultations de souffrance & travail et d'addictologie sur Nantes.



Je fais des actions de prévention auprès de toutes entreprises dans le cadre de mon habilitation IPRP (Intervenante en prevention des risques professionnels).



Dans ce cadre mon intérêt est porté sur la souffrance au travail et les conduites addictives.

Vous pouvez me contacter pour les renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter.



Mes compétences :

Psychologue