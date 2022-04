Karine JOUYS ARTUS

Psychologue clinicienne du travail avec une solide expérience de près de 10 ans dans le monde des télécoms chez un câblo-opérateur.



J'interviens aujourd'hui en matière de santé mentale au travail :

- consultation individuelle en psychologie du travail,

- coaching professionnel,

- intervention collective dans les institutions, analyse de pratiques, groupe de paroles



Rendez-vous au sein du Cabinet Sens et Etre, 40, avenue Aubert Vincennes (sortie du RER A, pied Ligne 1 Berault) - contact : 07 83 32 07 53 / psy.jouysartus@icloud.com



CONSULTATION INDIVIDUELLE EN PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL



- Soutien psychologique ponctuel

- Accompagnement et suivi thérapeutique



La consultation s’adresse aux personnes en situations difficiles au travail ou en souffrance au travail.



Symptômes : anxiété et tristesse avec des insomnies, maux de tête ou de dos, burn out, tendance à s’isoler, ou perte de confiance face à la charge de travail (pression, conflits, violences).



L’espace de parole, strictement confidentiel, permet de :

- prendre du recul

- mieux comprendre ce qui a altéré votre situation de travail

- reprendre confiance en vous pour agir



DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL



Et si le COACHING était le mode de formation le mieux adapté à la nature actuelle du travail ! Mais quand le mot coaching ne nous dit plus rien …



Je propose un dispositif d’accompagnement personnalisé conduit selon une pratique innovante alternative au coaching : LA MEDIATION SINGULIERE



Ce dispositif s’appuie sur une analyse du monde du travail actuel, ses exigences et ses contradictions.



Très efficace, notamment, dans les situations suivantes :

- Evolution de l’environnement professionnel

- Elaboration et construction d’un mode de management

- Prise de poste ou de responsabilités dans le cadre d’un nouveau projet

- Réflexion et élaboration d’un projet professionnel , reconversion



Mes compétences :

Accompagnement professionnel

Prévention des risques psycho-sociaux

0rganisation et management rh

Psychologie clinique du travail