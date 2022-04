Frédérique DUBORPER

De formation RH et tournée vers l’innovation, mes expériences professionnelles au sein d’ID Logistics, puis du Groupe Berto m’ont permis de découvrir les SIRH et de développer les compétences RH et techniques nécessaires à ce domaine.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste de Chef de Projet SIRH / Chef de projet MOA ou de consultant chez un éditeur SIRH.

De nature curieuse et dynamique je saurai vous surprendre !



Mes compétences :

Réactivité

Organisation du travail

Formation professionnelle

SIRH

Reporting

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Analyse / Définition de besoin