Frederique GUYOT

Dotée d’une expérience significative sur une fonction d’encadrement production, j’ai pu appréhender les problématiques soulevées par les impératifs production et y apporter des solutions pragmatiques.



Gérer du personnel, réaliser un planning de production, m’adapter aux imprévus, faire le lien avec la Direction industrielle, développer des compétences technologiques concernant l’hygiène, la qualité, les produits et process, les outils et installations ; développer des méthodes et techniques de gestion de production et d’animation d’équipe sont des missions que j'ai pu réaliser pendant plusieurs années dans l’entreprise Meralliance, Quimper - leader français sur le marché du saumon fumé, l'entreprise Kermené, st jacu du Mené (groupe leclerc)- abattage, découpe , transformation de produits carnés, dans l'entreprise Florendi, Dinard (groupe rouillier)- nutrtition végétal et produits de jardin, et aujourd'hui tipiak, Fouesnant-plats cuisinés surgelés.



Depuis 2002, j’ai sans cesse évolué et su m’adapter aux exigences de productivité. Via l’obtention d’un « certificat de qualification professionnelle » chef d’équipe, j’ai acquis un solide bagage de compétences, qui me permet aujourd’hui d’être opérationnelle sur des fonctions d’encadrement en environnement industriel. Dynamique, motivée, je peux apporter à votre entreprise mon organisation et mon expérience.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office