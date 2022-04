Frédérique KUTTLER

Chef de projet éditorial et multimédia



Coordonner, réaliser et animer des projets de communication web et print pour différents secteurs sont mes missions depuis plusieurs années.



Je porte un intérêt particulier aux nouvelles technologies digitales et à la nouvelle forme de communication qu'elles induisent.



CONCEPTION ET GESTION PROJETS WEB

• Formalisation du besoin (recommandations)

• Estimation budgétaire

• Réalisation cahiers des spéfications fonctionnelles

• Planification

• Coordination de l'ensemble de la chaîne de production du site

• Rédaction web et mise en ligne des articles



CONCEPTION EDITORIALE

• Elaboration du cahier des charges

• Proposition de supports éditoriaux adaptés

• Création du rubriquage

• Recherche de sujets

• Choix des angles éditoriaux



GESTION EDITORIALE

• Coordination de toute la chaîne éditoriale (journalistes, photographes, flasheurs, imprimeurs)

• Coordination et gestion des collaborations externes

• Elaboration et gestion des plannings

• Gestion budgétaire

• Correction orthographique et contrôle de la charte graphique



REDACTION

• Mise au point et calibrage des textes

• Compléments de rédaction et titraille

• Harmonisation des choix rédactionnels

• Rédaction d’articles



PRINCIPALES REALISATIONS



• Gestion et animation de l’intranet dédié aux communicants SNCF

1500 abonnés, 4000 connexions/mois, CMS Joomla



• Elaboration et gestion éditoriale de revues spécialisées dédiées aux chefs d’entreprises et grands comptes de la Banque Populaire

• Elaboration et animation d’une rubrique culturelle pour un site médical (MedHermes.fr)

• Conception et réalisation de guides étudiants pour l’ensemble des universités parisiennes

• Conception et réalisation des numéros « hors-série » du magazine « Vie Universitaire »



Informatique : Photoshop,langages HTML, XML et CSS CS4, Javascript, Flash, PHP, CMS Joomla

Anglais : Niveau opérationnel



