Frederique LAMBERT

Expérience de plus de 25 ans dans le commerce.

Mon expérience de 20 ans chez SEPHORA dont 14 ans comme directrice de magasin a été significative.

Elle m'a permis de savoir gérer minutieusement un point de vente, à assurer la croissance du chiffre d'affaires en dynamisant les ventes, en pilotant les stocks et en veillant au respect du merchandising.

Contrôler la bonne rentabilité du magasin en mettant en place des animations et en pilotant les indicateurs commerciaux.En analysant mon compte d'exploitation afin de dégager du profit.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Former les collaborateurs

Respect des délais

Pilotage de la performance

Animation de réunions

Analyse financière

Recruter(conseillères,Hotesses caisse)

Gestion des stocks

Accueillir et vendre

Analyser les besoins et définir les objectifs

Proposer des services complémentaires(carte de fid

Force de proposition