Frederique LE HOUEDEC

► Parcours professionnel en B to B en France et à l’international : Ventes /Marketing/ Management/ Stratégie. Expériences dans la création de filiale pour des groupes internationaux, développement de stratégie commerciale, conquête de marché, déploiement commercial de produits & de services.



► Environnement : Semi-conducteurs, spécialiste Led, SSL et du segment de marché éclairage (indoor, outdoor et architectural)



►Diplômes :

• ESSEC (Management Général International)

• AES éco (soutenance : Institutions européennes)



► Activités networking : Membre de l'AFE. Représentante du Syndicat de l’éclairage auprès du CELMA (LIGHTING EUROPE).



► Ouvert aux opportunités en tant que :

• Directeur marketing

• Business unit manager

• Ingénieur d’affaires à l’international





Mes compétences :

Marketing