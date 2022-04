Frédérique LE PRIOL

Mon poste est international puisque je suis l'interface priviliégée commerciale des filiales

Je suis les commandes : saisie et suivi des commandes, optimisation du transport en adaptant le colisage

Je suis les clients: création de comptes client et analyse des demandes d'avoir

Je gère la base de données prévisionnelle pour les filiales: suivi des indicateurs de fiabilité, analyse des causes d'écarts et mise en place des actions d'amélioration en collaboration avec les interlocuteurs SCM des filiales, animation des réunions PIC Filiale (présentation des CA/mois/Filiale et suivi des évènements impactant tels que projet client, promotion, gain/perte marché et suivi des surstocks spécifiques

J'assure la maintenance de la base de données article



Mes compétences :

Export

Logistique

Administration des ventes

Transport