Guillaume LE PRIOL

Je suis depuis plus de 10 ans dans la domaine du transport et de la logistique.



Depuis Avril 2015, je suis agent indépendant importation/exportation/commissionnaire/conseils logistiques France et Amérique Latine (Pérou notamment) avec mon ami et associé Péruvien.

De plus avec mon associé Péruvien nous lançons notre propre marque de Tshirts franco péruvien et biologiques. Ayant lancé les 2 projets, je peux à nouveau me projeter sur un nouveau challenge.



De novembre 2012 à Juin 2015 j étais responsable de l'entrepôt frigorifique de la CCIM (chambre de commerce), poste que j'appréciais et où mon épanouissement était plus que positif malheureusement la réalité économique fait que l'activité va sans doute s'arrêté et j'ai été licencié économique. Je gèrais une équipe de 3 caristes et 2 assistantes, et je touchais un peu à diverses activités : gestions des stocks, logistique, transport, comptabilité Management, maintenance froid, marketting, relations clients, comptabilité.





De Mai 2011 à septembre 2012 j’étais dans le groupe GDF suez et l'entreprise Sita Ouest en CDI et j'occupais le poste de planificateur pour le secteur 22/56. Nous planifiions les demandes clients (industriels majoritairement)et organisons les tournées/plannings pour les chauffeurs (20 tournées environ) Nous avions la partie commerciale et la partie logistique ainsi que le sav.





Auparavant j'étais Cadre Logistique dans l'entreprise Caféin Bretagne Atlantique ( qui fait parti du groupe Belge Inbev 3 eme distributeur mondial pour hotel et restaurant)-anciennement ABC distribution. J'avais pour mission la planification, la rentabilité des tournées Région Bretagne ( 5 dépots : Plumelin, Quimper, Redon, Rennes, Nantes avec Entre 10 et 20 tournées pour chacun) et la gestion de stock. j'encadrais l'equipe des chauffeurs.





Suite à la vente de cette entreprise du groupe Inbev au Groupe Olivier Bertrand. Il y a eu un plan social et une restructuration en avril 2010 et je suis devenu responsable adjoint comptabilité et finance. Trouvant cela routinier, je suis reparti vers le monde du transport et de la logistique.





Auparavant j'étais exploitant et responsable emballage au sein de la société STEF TFE via sa filiale Tradimar Bretagne à Lorient





J'ai aussi été agent d'exploitation transports chez les Transports Cobigo (Baud-56)





Je suis revenu de l'étranger en 2005 (Pérou) où j avais sous ma responsabilité une équipe et où nous managions des clients comme Procter et Gamble, Epson, Sodexho, ou encore Repsol. J'étais logisticien en entrepôt ou adjoint au gérant de l'entrepôt. Nous gérions leur stocks ainsi que la distribution à leur différents clients.





Je possède une certaine expérience professionnelle avec divers stages et emplois en France comme à l'étranger en logistique comme en transport. De plus je possède la capacité transport. Je suis bilingue espagnol et mon anglais est correct mais en le retravaillant un peu je n'aurai aucun souci à le mémoriser de nouveau. durant mon parcours j'ai toucher à plusieurs activités : comerciale, Marketting, Comptabilité Client, Sav.