Frédérique LEBOUCHER

Experte CRM et Digital

Diplômée de l’ESC Rouen, je débute ma carrière au sein des agences relationnelles et

opérationnelles Meura et Tequila (groupe TBWA) où j'ai accompagné de grandes marques

comme le Crédit Agricole, Hertz ou la SNCF. En 2000, je deviens Directrice Conseil

chez Wunderman et supervise le programme CRM du groupe Unilever. Je lance le premier site communautaire de l’ensemble des marques du groupe Unilever et le nouveau consumer magazine.

Début 2005, j' intègre les équipes de BETC Digital et travaille sur l’ensemble des chantiersrelationnels et la stratégie d’acquisition pour Orange, la plateforme relationnelle Vichyconsult.fr,la stratégie de contact multicanal et la refonte de My Disneyland pour Disneyland Resort Paris, les programmes relationnels d’EDF et la refonte du site EDF Bleu Ciel pour les particuliers ainsi que le site EDF ENR. En 2012, je rejoins l’aventure Rosa Park à 50% de mon temps pour apporter mon expertise CRM et digital à la marque Monoprix et à l’ensemble des clients de l’agence.





Mes compétences :

Communication