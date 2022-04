Frédérique LEMBEGE

COMMUNICATION - ORGANISATION - MANAGEMENT

Dans des contextes de développement commercial, je permets à mes clients d' atteindre ou dépasser leurs objectifs.



Par mon parcours et mon réseau, je travaille généralement dans l'environnement médical et pharmaceutique pour les cadres, dirigeants, chefs d'entreprises aussi bien que pour des étudiants ou jeunes salariés.



Je travaille en direct, en individuel ou en équipe, mais également par séance téléphonique ou via skype.



" It's not how good you are, it's how good you want to be."Paul ARDEN



Les ressources existent toujours, reste à trouver les plus adaptées à la situation et à les utiliser à bon escient. Je suis très à l'écoute de vos ambitions et de vos problématiques, je m'implique pour vous accompagner efficacement dans la réalisation de l'atteinte de vos objectifs.

« Une main de fer dans un gant de velours » est l’expression qu’utilisent mes clients pour me décrire.



Je suis membre de l’ICF



Depuis 2011 j’assure la formation et le coaching de la promotion des futurs visiteurs médicaux au sein de la Faculté de Pharmacie de Montpellier et j'accompagne bénévolement des associations telles que Le Ballon du Bonheur et la ligue contre le Cancer.



Expériences antérieures :

Directrice commerciale et Marketing Diagdev

Directrice Régionale Sanofi Aventis



20 années à des postes opérationnels m'ont permis de développer mes compétences dans les domaines de la communication, du management, de la vente et du marketing.



Lors de mon parcours,j'ai renforcé et enrichi mes acquis par des formations complémentaires :



coaching systémique,consulting,parcours marketing,développer les ressources dans un contexte difficile,anticipation innovation et créativité, accompagnement du changement, commerce international, négociation internationale,management de projet,développer l'écoute active des équipes,analyse transactionnelle,accompagner les entretiens de développement,prise de parole en public,outils de pilotage bureautique,comptabilité et gestion,anglais.



Ce bagage de compétences et d'expertises m’a permis de me tourner résolument vers l’accompagnement des Hommes et des Entreprises en créant Klé2com : Clefs de la communication et de la commercialisation.