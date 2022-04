Frédérique MEYERSON

Compétences:



- Expérience en matière de vente et de coaching

- Evaluation du potentiel humain

- Recrutement et encadrement

- Restructuration des équipes

- Motivation et dynamisation

- Mise en place du développement

CV sur demande



Skills:



- Experience in sales as well as training/coaching

- Ability to attract, evaluate,coach, and advance staff to create an effective organisation

- Experience in identifying issues, managing change, creating solutions

- Excellent communication skills with ability to build rapport across organisation with peers, subordinates ans supervisors

- Strong team-oriented leadership skills and proven track record

resume on request









Mes compétences :

Développement personnel

Accompagnement professionnel