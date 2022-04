Frédérique MONTI

Avocate pendant 7 ans , j'ai choisi d'intégrer l'entreprise en exerçant la profession de DRH depuis plus de 10 ans dans plusieurs secteurs d'activité : industrie automobile, société de service, PME , SEM et dans des contextes de forte croissance ,d'accompagnement du changement, international, multi-sites.

Ces expériences m'ont permis de développer une vision stratégique de l'entreprise ainsi qu'une maîtrise des fondamentaux de la fonction DRH et une expertise en terme de négociation syndicale, de conduite de dossiers stratégiques ( classification et création de référentiel métiers et cartographie des compétences, PSE multi-sites , de management stratégique des organisations, de gestion juridique et sociale , d'accompagnement au changement, de coaching individuel et d'équipes , de médiation, de recrutement , de GPEC et de communication...)

En tant que PDG salariée d'une filiale du Groupe ED, j'ai pu développer une maîtrise de la gestion stratégique , humaine, administrative et financière d'un centre de profit .

Licenciée économique en janvier 2013, je suis actuellement en recherche active d'un poste de DRH et étudie avec intérêt toute proposition.



Mes compétences :

Vision Stratégique et tactique

Médiation et coaching

Négociation

Recrutement

Gestion des conflits et préventione des risqu

Communication interne

Management

Conduite du changement

Vision globale et forte sensibilité « Busines

Force de propositions et de solutions

Gestion des compétences

Droit social

Ecoute autrui avec patience

Diplomatie