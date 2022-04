Frédérique MUYL

COMPÉTENCES ET RÉALISATIONS



- Animation et gestion de projet

(En entreprise 5 acteurs et 200k€ (PSA Peugeot Citroën) - En séjours de vacances de 3 à 10 acteurs et 5 à 10k€)



- Coordination d’équipe pluridisciplinaire (PSA Peugeot Citroën), grande capacité d’adaptation (Banque PSA Finance – Ministère de la Défense)



- Clarté dans la communication, esprit de synthèse, bon sens de l’organisation (PSA Peugeot Citroën – Banque PSA Finance - Crédit Agricole Consumer Finance)



- Dynamisme, bonne qualité relationnelle



- Grande capacité d’ouverture vers les domaines techniques : expériences en automobile (PSA Peugeot Citroën, octobre 2003 – août 2007), expérience en risque bancaire (Banque PSA Finance, septembre 2007 – septembre 2008 ; CA-CF depuis mai 2011), expériences en cryptologie, en réseaux et télécommunication (Ministère de la Défense, depuis octobre 2008)



- Maîtrise des concepts théoriques de l’optimisation (déterministes, stochastiques), des plans d’expériences et de l’analyse de robustesse (PSA Peugeot Citroën, octobre 2000 – août 2007)



