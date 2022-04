Frédérique SANVICENTE

Mon expertise porte sur le Commerce et plus particulièrement sur les techniques de gestion et de communication qui lient le manager à son environnement : sa hiérarchie, son équipe, ses clients…



Manager moi-même pendant plus de 20 ans dans le secteur de la distribution spécialisée et du management de projet, j’ai pu développer une pédagogie adaptée à de multiples problématiques : renforcer l’efficacité relationnelle et organisationnelle des collaborateurs, accroître la cohésion et la motivation, prévenir les conflits, optimiser les compétences, atteindre les objectifs...



Dans le cadre de la formation continue, cette expérience opérationnelle me permet d’intégrer des outils et des méthodes immédiatement transposables sur le terrain.

Dans celui de la formation initiale et l’alternance, ce contact permanent avec les professionnels de nombreux secteurs d’activité me permet d’associer le maintien "up to date" de mes compétences à un solide bagage théorique.



Atteindre le succès pour soi et pour les autres, c’est la motivation quotidienne des managers et futurs managers, et pour moi, la formation n’est pas seulement un moment de partage intellectuel avec les apprenants ; c’est aussi une proposition de modules respectant les référentiels et adaptés aux besoins spécifiques des personnes qui doivent pouvoir en constater les bénéfices dans leurs performances, qu’il s’agisse de la réussite à un examen ou d’une mise en œuvre dans un contexte professionnel.



Mes compétences :

Commerciale

Direction commerciale

Distribution

Formation

formation management

Management

Merchandising

Organisation

Ressources humaines

Service clients

Vente